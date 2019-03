Dresden

Arbeiter warten vom 1. bis zum 6. April den Tunnel am Waldschlößchen. Zu Sperrungen der Haupttunnelröhren kommt es nur bis zum 4. April. Die Weströhre in Richtung Waldschlößchenbrücke ist am 1. und 2. April gesperrt und die Oströhre in Richtung Stauffenbergallee am 3. und 4. April. Der Verkehr wird dann jeweils durch die andere freie Röhre in beide Richtungen geleitet.

Die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Brücke muss am 5. April von 20 bis 22.15 Uhr gesperrt werden, die Zufahrt von der Brücke stadtauswärts am 5. April von 22.30 bis 5 Uhr. In der Woche werden die sicherheitstechnischen Anlagen geprüft.

