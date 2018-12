Dresden

Unser Hauptgewinn im Rahmen des DNN-Adventskalenders sind zwei Fluggutscheine für die Strecke Dresden – Larnaka – Dresden, die die Fluggesellschaft Germania spendiert. Denn Germania fliegt von Mai 2019 an nonstop von der sächsischen Landeshauptstadt in die Hafenstadt im Südosten der Mittelmeerinsel Zypern.

Sie ist ein Traumziel für Sonnenhungrige und Kulturbegeisterte. Denn es locken nicht nur wunderschöne Strände, sondern auch viele historische Gebäude und Sehenswürdigkeiten, die Zeugnis von der langen Geschichte und traditionsreichen Kultur ablegen.

Nonstop kann man mit Germania von Dresden aus zudem die Kanarischen Inseln, die Türkei, Portugal, Ägypten, Mallorca und Barcelona erreichen. Als eine der wenigen Fluggesellschaften bietet Germania im Ferienflugsegment einen „Full Service“: Snacks, Softdrinks und Zeitschriften sind inklusive. Je nach Flugdauer wird eine warme Mahlzeit serviert. Zudem können Passagiere bei Germania grundsätzlich ein Gepäckstück von 20 Kilogramm ohne Zusatzkosten einchecken.

Wer den Fluggutschein für zwei Personen gewinnen möchte, der schickt am Dienstag, 24. Dezember, bis 24 Uhr eine E-Mail an adventskalender@dnn.de. In die Betreffzeile bitte „ Zypern“ schreiben. Ganz wichtig: In der E-Mail unbedingt den kompletten Namen, die Adresse und die Telefonnummer für die eventuelle Gewinnbenachrichtigung notieren. Der Fluggutschein ist bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Der Hin- und Rückflug muss während der Gültigkeit des Gutscheins angetreten werden. Ferientermine ausgeschlossen.

Von cat.