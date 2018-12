Dresden

Musikgenuss und Kulinarik inmitten der wundervoll illuminierten Parks der Dresdner Elbschlösser – das macht den Zauber der Dresdner Schlössernacht aus. Sie findet am 13. Juli 2019 zum elften Mal statt und lädt zum Flanieren, Tanzen und Genießen ein.

Für eine Nacht verwandeln sich die Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, Schloss Eckberg, Lingnerschloss und Saloppe wieder in eine riesige Open-Air-Kulturlandschaft. Hier gibt es Musikgenuss quer durch alle Genres: von Jazz bis Rock, von Latin Music bis zur Weltmusik. Insgesamt bespielen die Künstler 15 Bühnen und Spielstätten, die durch beleuchtete Wandelwege verbunden sind. Sie geleiten die Besucher auch zu einer Vielzahl kulinarischer Angebote. Sogar ein Weinberg gehört zum Festareal, denn die Straußwirtschaft von Winzer Müller lädt an langen Tafeln inmitten der Rebzeilen zum Weingenuss ein. Fabelwesen sorgen für eine märchenhafte Atmosphäre, ebenso die illuminierte Schlossfassade und das musikalisch begleitete Feuerwerk. Auch Tanzbegeisterte kommen auf verschiedenen Open-Air-Tanzböden voll auf ihre Kosten.

Wir verlosen im Rahmen des DNN-Adventskalenders zwei Flaniertickets für die Schlossernacht am 13. Juli im Wert von je 38 Euro.

Sie gewinnen möchten, dann schicken Sie am Sonnabend, 22. Dezember, bis 24 Uhr (und für diesen Gewinn bitte nur an diesem Tag) eine E-Mail an adventskalender@dnn.de. In die Betreffzeile „ Schlössernacht“ schreiben. Ganz wichtig: In der E-Mail unbedingt den kompletten Namen, die Adresse und die Telefonnummer für die eventuelle Gewinnbenachrichtigung notieren.

Von cat.