Dresden

Heute verbergen sich hinter dem Türchen des DNN-Adventskalenders zehn Glücksraketen im Wert von insgesamt 50 Euro. Mit jedem Los hat man jeweils zwei Gewinnchanchen. Zum einen mit dem Rubellos in der Sofortlotterie. Zum anderen in der Endziffernlotterie. Maximaler Gewinn pro Los sind 250 000 Euro. Zudem werden 16 Audi Q3 verlost. Die Ausstrahlung der Ziehung erfolgt im NDR-Fernsehen am 4. Januar 2019 im Nordmagazin „Land und Leute“ voraussichtlich gegen 18 Uhr. Mehr Informationen findet man auch unter www.gluecksrakete.de.

Wenn Sie die Glücksraketen gewinnen möchten, dann schicken Sie am Freitag, 21. Dezember, bis 24 Uhr (und für diesen Gewinn bitte nur an diesem Tag) eine E-Mail an adventskalender@dnn.de. In die Betreffzeile „ Glücksrakete“ schreiben. Ganz wichtig: In der E-Mail unbedingt den kompletten Namen, die Adresse und die Telefonnummer für die eventuelle Gewinnbenachrichtigung notieren.

Von cat.