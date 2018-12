Dresden

Heute spendiert der Elbepark Dresden für den DNN-Adventskalender einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Mit dem kann der Gewinner in den über 180 Geschäften und Filialen des Einkaufszentrums nach Herzenslust einkaufen. Neben einer Vielzahl an Modegeschäften findet man im Elbepark Möbel, Elektronik, Spielwaren, Sport, Schuhe, Accessoires, Wäsche, Beauty, Schmuck, Geschenke, Schreibwaren, Lebensmittel und Delikatessen. Hinzu kommen diverse Restaurants und Imbissangebote. Damit die Erwachsenen den Einkaufsbummel in aller Ruhe genießen, gibt es für Kinder das Kinderland Kuddeldaddeldu. Zudem bietet der Elbepark mehr als 5000 kostenlose Parkplätze.

Wenn Sie den Einkaufsgutschein gewinnen möchten, dann schicken Sie am Mittwoch, 19. Dezember, bis 24 Uhr (und für diesen Gewinn bitte nur an diesem Tag) eine E-Mail an adventskalender@dnn.de. In die Betreffzeile „ Elbepark“ schreiben. Ganz wichtig: In der E-Mail unbedingt den kompletten Namen, die Adresse und die Telefonnummer für die eventuelle Gewinnbenachrichtigung notieren.

Von cat.