Dresden

Endlich macht der Winter seinem Namen alle Ehre, sagen die einen und freuen sich über die weiße Pracht. Anderen sind romantische Winterbilder und Wintersport schnuppe. Sie träumen von sonnigen Gefilden und stöhnen über das erforderliche Schneeschippen, Verkehrsbehinderungen und Matsch an den Schuhen.

Donnerstagnachmittag ging im Zschonergrund nichts mehr

Fielen am Mittwoch die ersten Flocken und tauten gleich wieder weg, mussten am Donnerstagmorgen die ersten schon zum Schneebesen greifen. Am Nachmittag ging im Zschonergrund zwischen Ockerwitz und Podemus schon nichts mehr.

Bis zu acht Fahrzeuge waren liegengeblieben und kamen auf der spiegelglatten Straße nicht mehr den Berg nach Podemus hinauf. Über drei Stunden harrten die Autofahrer nach eigenem Bekunden aus. Erst dann sei der Winterdienst angerückt und es ging weiter.

Nicht auf allen Straßen darf der Winterdienst Salz streuen

„Die Straße gehört zur Kategorie B. Ist also dran, wenn wir alle Straßen, die von Linienbussen befahren werden, und das Hauptstraßennetz beräumt haben. Das Problem ist, dass wir im Zschonergrund keine Auftaumittel einsetzen dürfen, sondern nur mit Splitt oder Blähton arbeiten können“, sagt Prof. Reinhard Koettnitz Amtsleiter Straßen- u. Tiefbauamt. „Das ist natürlich nicht so wirksam.“

Zur Galerie Der erste Schnee im Winter 2018/19 ist gefallen. Auch wenn die Schneedecke dünn und löchrig ist – die ersten Kinder holten schon den Schlitten raus. Autos im Zschonergrund kamen auf spiegelglatter Straße nicht weiter. Und während die einen mitten in der Nacht aufstehen, um den Schnee von der Straße zu schieben, bringen andere Schnee lasterweise in die Stadt.

Spätestens am Freitagmorgen reichte der Besen bei der Erledigung der Anliegerpflichten nicht mehr. Da war der Schneeschieber gefragt. In den etwas höheren Lagen im Stadtgebiet gab es erstmals in diesem Winter eine geschlossene Schneedecke. Autofahrer mussten erst einmal ihr Fahrzeug von der weißen Haube befreien.

Freitag startet Winterdienst 4 Uhr in den Dienst

Der Winterdienst startete bereits 4 Uhr. Laut Stadtverwaltung hieß das für 46 Mitarbeiter sehr zeitig aufstehen. Mit 41 Streufahrzeugen sorgten sie für die Befahrbarkeit der Straßen im morgendlichen Berufsverkehr. „Sie konzentrieren sich dabei zunächst auf die wichtigsten Hauptverkehrsstrecken, insbesondere die Höhenlagen des Stadtgebietes, Gefällestrecken, Buslinien und Brücken“, so die Stadtverwaltung. Es habe keine Störungen gegeben. Der Winterdienst bleibe zweischichtig besetzt, arbeitete am Freitag wieder bis in die Abendstunden.

Lasterweise wird Schnee in die Stadt gebracht

Und während die einen den Schnee zur Seite schieben, bringen die anderen das Weiß sogar mit Lkw in die Stadt. Sie haben Container geladen, die auf dem Skifahrerparkplatz neben dem früheren Altenberger Grenzübergang mit Schnee beladen wurden. Dieser wird zunächst am Dresdner Flughafen eingelagert und soll dann zur Streckenpräparierung für den Skiweltcup am 12. und 13. Januar genutzt werden.

Temperatur steigt Sonnabend etwas an

Am Sonnabend soll die Temperatur auf etwa 5 Grad steigen, kann man dem Kachelmannwetter-Diagramm entnehmen. In der Nacht zum Sonntag sackt die Temperatur bis 7 Uhr fast bis 0 Grad ab, um dann wieder auf etwa drei/vier Grad gegen Abend anzusteigen. Während Sonnabend frühmorgens bis kurz nach dem Mittag etwas Regen zu erwarten ist, steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit erst Sonntagabend wieder etwas an.

Winterdienst bleibt trotzdem in Bereitschaft

„Wenn es am Wochenende wärmer wird, bleibt der Winterdienst in Bereitschaft“, so die Stadtverwaltung. „Sollte es wieder schneien, kann sofort losgefahren werden.“

Keine Probleme bislang bei Bussen und Straßenbahnen

Weder die Dresdner Verkehrsbetriebe noch die Regionalverkehr Dresden GmbH hatten aufgrund der Schneefälle am Freitag mit Beeinträchtigungen des Linienverkehrs zu kämpfen, wie es auf Anfrage der DNN hieß.

Am Donnerstag blieb Zahl der Unfälle weit unterm Durchschnitt

Die Zahl der Verkehrsunfälle hielt sich am Freitag – zumindest bis 13.30 Uhr – mit 53 im normalen Bereich. Im Schnitt verzeichne die Polizei pro Tag in Dresden um die 120 Unfälle, so ein Sprecher. Am Donnerstag waren es dagegen insgesamt nur 72. Also deutlich weniger als sonst. „Ich denke, dass hat damit zu tun, dass noch viele Urlaub haben und so deutlich weniger Verkehr ist“, so der Polizeisprecher weiter.

Von Catrin Steinbach und Roland Halkasch