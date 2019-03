Dresden

Ab Montag, 18. März, beginnen die Netzbetreiber Drewag Netz mit dem letzten Abschnitt bei der Erneuerung der Trinkwasserleitung am Fetscherplatz. Das Projekt begann bereits im Frühjahr 2017 und umfasste die Bereiche von der Borsbergstraße über den Fetscherplatz entlang der Striesener Straße bis zur Güntzstraße.

Nun sollen noch Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Borsbergstraße, Fetscherstraße Westseite und Ostseite fortgeführt und zusätzlich eine sogenannte Disktrikmessstelle mit einem Schaltschrank eingebaut werden. Diese neue Messstelle im Trinkwassernetz kann beispielsweise Wasserverluste registrieren und besser eingrenzen. Es wird abschnittsweise gebaut.

Für den ersten Bauabschnitt Borsbergstraße an der Einmündung Fetscherplatz werden die Rechtsabbieger über die Anton-Graff-Straße/Haydnstraße zur Fetscherstraße umgeleitet. Die Einrichtung der Beschilderung erfolgt am 14. und 15. März. Die Arbeiten werden vorrangig in den Gehwegbereichen stattfinden, wodurch es den Stadtwerken zufolge nur zu Einengungen der Fahrbahn und zu veränderter Fußgängerführung kommen wird. Bis Mitte Juni 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Projekt kostet rund 350 000 Euro.

Von as