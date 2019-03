Dresden

Der Frühling kündet vom Neuanfang – auch im Zoo Dresden. Eine Stunde, nachdem Pressevertretern in der vergangenen Woche die frisch geborene Goldtakinin Banjong präsentiert wurde, brauchte Trampeltierstute Inka Hilfe bei der Geburt. Das ausgesprochen große und schwere Fohlen war mit dem Höcker im Geburtskanal hängen geblieben und musste mithilfe eines Strickes unter tierärztlicher Aufsicht herausgezogen werden. Es kam jedoch mit einem blauen Auge davon, berichtet Huftier-Kurator Matthias Hendel.

Gemeinsam mit Tierpfleger Rocco Nollau war er bei der Geburt zugegen. „Normalerweise dauert eine Geburt 20 Minuten. Da Inka bereits über eine Stunde brauchte, mussten wir eingreifen“, berichtet Hendel. Boromirs Kopf guckte bereits nach draußen. Beim Rangieren in der Box wurde er wahrscheinlich gegen die Wand gedrückt – daher der blaue Fleck am Auge. Nach einer Woche sind die Startschwierigkeiten jedoch so gut wie vergessen. Stute und Fohlen sind wohlauf. Auch der anfangs noch nässende Nabel sei gut abgeheilt, berichtet Rocco Nollau.

„Wir befinden uns im B-Jahr“, erklärt Hendel. „Das heißt, die Namen aller Jungtiere müssen mit dem Buchstaben B beginnen.“ Boromir weist wie seine Mutter eine helle Fellfärbung auf. Das Team entschied sich deswegen für die Taufe auf den Namen des Heerführers aus der Weißen Stadt Minas Tirith in der Tolkien-Saga „Der Herr der Ringe“.

Noch sind Mutter und Kind durch ein Gitter von Vater Samuel und dem Rest der Herde getrennt. Neugierig geschnuppert wird schon. Am Wochenende könnte der erste Ausflug im Gehege winken. Wenn Boromir in etwa einem Jahr in die „Rüpelphase“ kommt wie momentan sein Halbruder Akan, wird er den Zoo, ebenso wie dieser, verlassen. Bis dahin kann er beim Wachsen und Gedeihen bestaunt werden.

Als nächstes wird Nachwuchs bei den Mantelaffen und den Zebras erwartet.

