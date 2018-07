Dresden

Am Freitag werden Straßenbahnen der Linien 4, 6 und 11 von 8 bis 15 Uhr umgeleitet. Grund dafür sind Fahrleitungsarbeiten, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe mitteilen. Demnach verkehrt die Linie 4 im genannten Zeitraum zwischen Leipziger Straße und Straßburger Platz über Neustädter Markt, Carolabrücke, Pirnaischer Platz, Hauptbahnhof, Wiener Straße und Lennéstraße. Die Linien 6 und 11 fahren zwischen Bahnhof Neustadt und Hauptbahnhof über Neustädter Markt, Carolabrücke und Pirnaischer Platz.

Grund der Umleitungen sind Bauarbeiten an der Fahrleitungsanlage Antonstraße. Für den Neubau eines Gebäudes an der Ecke zur Robert-Blum-Straße muss ein Fahrleitungsmast provisorisch versetzt und die Aufhängung des Fahrdrahtes verändert werden. Nach Abschluss des Hochbaus soll die Befestigung am neuen Gebäude mit sogenannten Wandankern erfolgen. Danach wird das Provisorium wieder entfernt. Die Gesamtkosten für den Umbau betragen rund 30 000 Euro.

Kraftfahrer, Radler und Fußgänger sind von diesen Arbeiten nicht beeinträchtigt. Die Bauarbeiten finden vor allem auf dem Grundstück und im Gleisbereich statt.

Von uh