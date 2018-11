Dresden

Am Freitagabend gastierte Swing-Star Tom Gaebel zum ersten Mal im Dresdner Kulturpalast. Der Festsaal war gut gefüllt, schließlich ist Gaebel ein gern gesehener Gast auf Dresdens Bühnen – in der Vergangenheit bespielte er unter anderem bereits das Erlwein Capitol und den Alten Schlachthof.

Er spielte sein Konzert im Rahmen der diesjährigen Jazztage, die noch bis Ende November andauern und am Donnerstag eröffnet wurden.

Der Musiker eroberte die Herzen seines Dresdner Publikums im Sturm, als er erklärte, sich in Dresden so etwas wie heimisch zu fühlen – sein Vater stammt aus Meißen.

Tom Gaebel & His Orchestra bieten stilvolles Entertainment gepaart mit Big Band Sound. Wie erfolgreich diese Mischung nicht nur in Dresden ist, zeigte eine kleine Überraschung am Rande des Konzertes: Für die Verkaufserfolge seiner Alben „So Good To Be Me“ und „A Swinging Christmas“ erhielt Tom Gaebel von Jazztage Intendant Kilian Forster kurz vor Beginn des zweiten Konzertteils auf der Bühne jeweils einen Jazz-Award überreicht.

Von fg