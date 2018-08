Der historische Bismarckturm in Dresden lädt dazu ein, den Blick von der Aussicht in die Ferne schweifen zu lassen. Jetzt wissen Besucher auch, was sie in Richtung Süden sehen, denn der Verein Bismarckturm hat zusammen mit Vertretern der Stadt und der WGS neue Infotafeln eingeweiht, die 20 Fernziele erklären.