Dresden

Für das Dresdner Tierheim war 2018 das „Jahr der Nagetiere“, wie es der Abteilungsleiter für Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung Lutz Meißner, formuliert. Im vergangenen Jahr kamen besonders viele Kaninchen und Meerschweinchen ins Dresdner Tierheim. Allein aus einem einzigen Haushalt nahmen die Mitarbeiter um Tierheimleiter Hanns-Hendrik Kluge insgesamt über 100 Kaninchen und Meerschweinchen in Obhut. „Auch im Tierheim haben sich die Kaninchen anfangs noch vermehrt“, berichtet Kluge.

So mussten die Boxen für die Hundequarantäne kurzfristig für Nager umgerüstet werden und einige Kaninchen an dere Tierheime abgegeben werden. Abgesehen von Hunden und Katzen kümmerten sich acht Mitarbeiter im Tierheim in Dresden-Stetzsch 2018 um 493 neu hinzugekommene Tiere, darunter auch ein Skorpion, Schlangen und Vogelspinnen.

Acht Wochen alte Zwergkaninchen im Tierheim Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

100 Katzen weniger als im Vorjahr

371 Katzen kamen im vergangenen Jahr ins Tierheim – seien es gefundene Katzen, aus verschiedenen Gründen abgegebene Tiere oder Katzen zur vorübergehenden Pflege, weil der Besitzer zum Beispiel im Krankenhaus behandelt wird oder in Haft muss. „Das sind 100 Katzen weniger als im Vorjahr“, resümiert Meißner. Kluge sieht einen Grund in den zahlreichen Kastrationen und Beihilfen zur Kastration von Katern, die das Tierheim durchführt. Von den aktuell 31 Katzen im Tierheim stehen sieben zur Vermittlung.

Schlechte Haltung schwer zu beweisen

295 Hunde wurden ins Tierheim gegeben, aktuell warten 15 auf einen neuen Besitzer, darunter einige Problemhunde, die zum Teil schon seit mehreren Jahren im Tierheim leben und einen erfahrenen Besitzer oder einen mit einer Erlaubnis für gefährliche Hunde suchen. „Dass gefährliche Hunde zwangsabgegeben werden, passiert sehr selten“, sagt Meißner. Aber Hinweise wegen schlechter Haltung von Tieren nehmen die zuständigen Ämter ernst. Dinge, die sich hinter der Wohnungstür abspielen, seien aber oftmals schwer zu beweisen, erklärt der Tierschutzexperte.

Sammy, 5 Monate alter Rottweiler-Schäferhund-Mischling genießt mit Tierpflegerin Peggy Haupt den Schnee. Quelle: Dietrich Flechtner

Katzen bleiben durchschnittlich am kürzesten

Am besten vermitteln ließen sich Katzen. Sie blieben durchschnittlich 18 Tage im Heim. Hunde verbrachten durchschnittlich 26 Tage, andere Tiere 33 Tage im Tierheim. So fanden von den insgesamt 1159 in 2018 ins Tierheim gezogenen Tieren 626 ein neues Zuhause. Viele durften nach einer Übergangspflege auch zurück in ihr gewohntes Umfeld.

Tierheim ist auf Spenden angewiesen

Der laufende Betrieb des Tierheims wird durch die Stadt finanziert. Für Sonderausgaben, wie spezielle Operationen oder verbesserte Haltungsbedingungen ist das Tierheim auf Spenden angewiesen. Über 14 000 Euro spendeten Tierfreunde im vergangenen Jahr, aus Nachlässen nahm das Tierheim rund 262 000 Euro ein. Damit konnte zum Beispiel einem Hund eine spezielle Platte in den Oberschenkel eingesetzt und ein Schildkrötenraum mit Wärmelicht finanziert werden.

Das erste Mal seit 25 Jahren hat das Tierheim zwei Tierpfleger in den Ruhestand verabschiedet. „Wir freuen uns, die Stellen bereits mit ausgebildeten Tierpflegern besetzt zu haben“, berichtet Kluge. Sie kümmern sich auch um die immer noch zahlreichen Kaninchen und Meerschweinchen, die ein neues Zuhause suchen.

Von Tomke Giedigkeit