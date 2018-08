Dresden

Roland Kaiser Fans sollten sich das erste und zweite Augustwochenende 2019 rot eingerahmen: Auch im nächsten Jahr versetzt die „KAISERMANIA“ das Dresdner Elbufer wieder für zwei Wochenenden in Ekstase.

Der Vorverkauf für das Kultevent startet bereits am 5. September um 10 Uhr auf www.eventim.de sowie auch stationär an allen Treffpunkten der Sächsischen Zeitung. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt der Veranstalter eine Anmeldung für den Roland Kaiser Ticketalarm über www.eventim.de. Wie viel die Tickets in diesem Jahr kosten werden, ist noch nicht bekannt. Die Konzerte finden am 2. und 3. August 2019, sowie ein Wochenende später am 9. und 10. August 2019 statt

Wie in den vergangenen Jahren werden auch 2019 bis zu 50.000 Fans bei der „KAISERMANIA“ am Elbufer erwartet. Zweieinhalb Stunden wird der Kaiser Musikwerke aus seiner mittlerweile 44-jährigen Karriere zum Besten geben.

KAISERMANIA Die KAISERMANIA begann im Jahr 2003 als Open Air-Konzert mit überschaubaren 3.5000 Besuchern. Mittlerweile haben sich die Auftritte von Roland Kaiser zu einer Dresdner Institution entwickelt. Im Jahr 2015 wurde erstmals die 50.000-Zuschauer-Marke geknackt. Die Tickets für das Jahr 2018 – zum 15jährigen Jubiläum – waren bereits innerhalb von 30 Minuten vergriffen. Neben der restlos ausverkauften Veranstaltungsreihe erreichte auch die traditionelle TV-Live-Übertragung des MDR eine neue Rekordquote mit 21,4% im eigenen Sendegebiet. Bundesweit verfolgten über 1,3 Mio. Zuschauer das Konzertspektakel „KAISERMANA 2018“.

Von mir