Theaternacht: Vorverkauf sorgt für lange Schlangen

Dresden. Lange Schlangen vor dem Dresdner Schauspielhaus: Am Freitagmorgen hat der Vorverkauf für die Lange Nacht der Theater begonnen – traditionell mit großem Andrang. Bereits am ersten Tag wollten sich Hunderte ihr Ticket für die siebte Ausgabe sichern, die am 7. April stattfindet.

Von 16 bis 24 Uhr heben sich dann die Vorhänge auf über 30 Bühnen. Mehr als 20 Theater bieten dem Publikum ein vielfältiges Programm aus Oper, Schauspiel, Operette, Kabarett sowie Tanz, Musik und Pantomime. Die Vorstellungen beginnen immer zur vollen Stunde und dauern rund 30 Minuten. Mit dem Lange-Nacht-Bändchen können alle Programme besucht werden, es ist Eintrittskarte und Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel zugleich.

Erwachsene zahlen zehn, Kinder fünf Euro im Vorverkauf am Schauspielhaus oder unter www.saxticket.de.

Von cg