Dresden

Die Breakdance-Kompanie „The Saxonz“ laden am heutigen Sonnabend ab 15 Uhr zum Tanz. Wie Tänzer und Tanztrainer Felix Rossberg sagte, würden zum sogenannten XXL-Training rund 300 Teilnehmer erwartet. Mitmachen könne jeder Breakdance- und HipHop-Freund ab sechs Jahre. Der Eintritt in die Sporthalle der Dreikönigsschule in der Dresnder Alaunstraße unweit der Scheune koste fünf Euro. Fünf Stunden lang können sich die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dort in verschiedenen Tanzstilen ausprobieren und sich Tricks bei den Profis der international bekannten „Saxonz“ abschauen. Ein eigens engagierter DJ, der selbst Tänzer ist, sorge für Abwechslung bei der Musik, kündigte Rossberg an. „Langeweile gibt es nicht.“ Der 30 Jahre alte gelernte Physiotherpaeut ist Mitbegründer der Saxonz und verschreibt sich seit Jahren der Nachwuchsförderung, etwa mit Kursen im Pieschener Stadtteilzentrum „Emmers“. Das XXL-Training findet zum 13. Mal statt. Begonnen hat Rossberg damit in seiner Heimat, in einer Turnhalle in Nossen mit 75 Teilnehmern. Damals war der gestandene Tänzer selbst noch Jugendlicher.

Für Sonnabend haben sich Tänzer aus ganz Deutschland sowie aus der Tschechischen Republik angekündigt. Bereits ab 12 Uhr bietet der australische Calisthenics-Star Simon Ata alias „Simonster“ einen Workshop an, Teilnahme 60 Euro. „Mit seiner Akrobatik passt er perfekt zu uns Tänzern, und wir können selbst noch was lernen“, so Felix Rossberg. Mit purer Muskelkraft und Körperbeherrschung scheint „Simonster“ die Schwerkraftgesetze außer Kraft setzen zu können. Wie das geht, will er in Dresden verraten. -www.thesaxonz.com & www.simonsterstrength.com/

Von Lars Müller