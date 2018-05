Dresden

Teure Friseurartikel haben Diebe in der Nacht zu Dienstag aus einem Auto in Dresden gestohlen. Nach Informationen der Polizei am Mittwoch, zerschlugen die Täter die Heckscheibe des in der Albertstadt geparkten VW Passat. Dann stahlen aus dem Auto Friseurartikel im Wert von rund 3000 Euro. Bei den Dienstahl richtete sie einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Von tg