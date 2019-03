Dresden

Der Altmarkt wird beim Umbau 2020 ein System zur stationären Terrorabwehr erhalten. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN mitteilte, wird gegenwärtig dafür ein Maßnahmekatalog erarbeitet. Die Verwaltung stehe dazu mit der Polizei im Gespräch. „Die Empfehlungen und Erfahrungen der Polizei bilden die Grundlage für das weitere Handeln“, erklärten das Straßen- und Tiefbauamt und das Amt für Wirtschaftsförderung.

Leitungen künftig unterirdisch

Bei Großveranstaltungen nach dem Umbau würden aber nicht nur die stationären Schutzelemente zum Einsatz kommen. Es werde auch weiterhin platzspezifisch temporäre Lösungen geben müssen, teilten die beiden Ämter mit.

2016 schützten Nizzasperren aus Beton den Striezelmarkt. Quelle: Arno Burgi/dpa

Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung Grünes Licht für den Umbau des Altmarkts gegeben. Die Arbeiten sollen 2020 beginnen. Es ist geplant, den vorhandenen Bestand an Unterflurverteilern sowie das Ver- und Entsorgungsnetz für Strom, Wasser und Abwasser in Anlehnung an das aktuelle Aufstellkonzept der Marktstände für den Striezelmarkt zu erneuern und zu erweitern. Ziel ist es, dass künftig keine Leitungen mehr oberirdisch geführt werden müssen und der Striezelmarkt barrierefrei zugänglich wird.

Dafür müssen sowohl die Zahl der Entnahmestellen als auch die Kapazität der Stromversorgung erhöht werden. Im Zuge der Arbeiten soll die Entwässerung der Unterflurverteiler von den Drainageleitungen getrennt werden. Damit soll auch das Auftreten von Kurzschlüssen im Stromnetz des Altmarkts verhindert werden.

Geplant ist auch die Errichtung eines Datennetzes, durch welches von jedem Unterflurverteiler auf das Internet zugegriffen werden kann. Bei den Eingriffen in die Altmarktfläche soll auch die Drainage des Platzes erneuert und ergänzt werden. Für die Bauarbeiten wird nicht der gesamte Altmarkt aufgegraben. Der Stadtrat hat beschlossen, dass das Pflaster nur an den Stellen entfernt wird, an denen in die „Unterwelt“ eingegriffen wird.

4,5 Millionen Euro billiger

Die Kosten der abgespeckten Umbauvariante wurden laut den Ämtern auf 2,43 Millionen Euro geschätzt. Die jetzt beginnenden Planungen würden konkreten Aufschluss über die zu erwartenden Kosten geben. Bei der von der Verwaltung ursprünglich geplanten Maximalvariante mit kompletten Aufgraben der Pflasterfläche wären rund 7 Millionen Euro angefallen.

Ob sich der reduzierte Bauumfang auf die Bauzeit auswirkt, stehe noch nicht fest, so die Ämter. Die Verwaltung hatte zunächst zwei Jahre vorgesehen. Der Striezelmarkt 2020 soll auf einer provisorisch geschlossenen Fläche stattfinden. Der Umgriff der vorgesehenen Maßnahmen sei nahezu identisch. Während der Bauarbeiten müssten Flächen für die Zwischenlagerung von wieder einzubauenden Baustoffen und zur Baustelleneinrichtung generiert werden. Dabei müssten technologische Abfolgen beachtet werden, hieß es.

Die Ämter gehen davon aus, dass nach den Umbauarbeiten in den nächsten Jahren nicht in die Platzfläche eingegriffen werden müsse. Mit den Unterflurverteilern werde das Grundgerüst des Versorgungsnetzes errichtet. Dieses bilde die Grundlage für eventuell vorgesehene Modifizierungen des Aufstellkonzeptes für den Striezelmarkt. Maßgabe dabei sei, dass oberirdische Leitungsführungen ausgeschlossen würden.

Von Thomas Baumann-Hartwig