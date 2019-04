Dresden

Stoßstange an Stoßstange und laut hupend rollten am Mittwochvormittag mehr als 160 Taxis durch Dresden. Direkt im An­schluss nach den Busfahrern waren in der Region ab 8 Uhr die Taxifahrer in den Streik getreten und machten mit einem Konvoi ge­gen Pläne für eine Liberalisierung des Fahrdienstmarktes mobil.

Die Taxis rollten von der Ammonstraße über die St. Petersburger und die Kö­nigsbrücker Straße zum Flughafen und von dort über die Hansastraße zurück zum Ausgangspunkt.

Organisator Alex Noack sprach von einer erfolgreichen Aktion. Mit ihrem Korso unterstützten die Kollegen aus Dresden und dem Um­land die bundesweiten Proteste der Taxifahrer gegen die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) angestrebte Novellierung des Personenbeförderungsgesetztes, die den bislang extrem streng regulierten Markt auch für andere Anbieter öffnen soll – wie etwa das umstrittene Unternehmen Uber.

Taxi-Streik in Dresden : Verkehrsminister Dullig auf Seite der Taxifahrer

Die Taxifahrer fürchten eine Be­nachteiligung, sehen bisherige Standards in Gefahr und warnen vor einer Zerstörung des Marktes, die am Ende auch viele Kunden treffen könnte.

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) stellte sich am Mittwoch demonstrativ an die Seite der Taxifahrer in Dresden. „Wenn wir über eine Liberalisierung des Marktes reden, dann müssen klare Dinge erfüllt sein, welche die bisherigen Vorschläge des Bundesverkehrsministers aber offen lassen“, sagt der Politiker.

Das Taxigewerbe sei ein wichtiges Standbein des Öffentlichen Nahverkehrs. Eine Öffnung des Marktes sei nur vertretbar, wenn der Schutz der derzeitigen Arbeitnehmerrechter sichergestellt ist, so Martin Dulig, der vor Scheinselbstständigkeiten und zugleich einer Rosinenpickerei der neuen Anbieter warnt.

Taxi-Streik in Dresden verursacht Rückstaus

Dazu müsse sichergestellt werden, dass die bisherige Beförderungspflicht für alle Anbieter auf dem Markt gelte. „Dass die ökonomisch weniger attraktiven Fahrten dann ausschließlich von den bisherigen Taxen gefahren werden müssten, in den Innenstädten aber das Geschäft mit Dumpingpreisen durch neue Anbieter erschwert wird, würde den künftigen Wettbewerb sofort verzerren“, so Dulig.

Durch den Autokorso kam es in Dresden am Mittwochvormittag an Kreuzungen kurzzeitig zu Rückstaus. Nennenswerte Behinderungen habe es aber nicht gegeben, so Polizeisprecher Stefan Grohme.

Wichtige Fahrten, etwa von Patienten, waren zuvor abgesichert worden, erklärt Alex Noack. Getroffen haben dürfte der Streik unter anderem etliche Geschäftsreisende, die ge­nau in dieser Zeit am Dresdner Flughafen gelandet waren.

Von Sebastian Kositz