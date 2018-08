Dresden

Die neuesten Trends, Erkenntnisse und Einflüsse des Tangofestivals in Dresden werden auch interessierten Tangoanfängern weitervermittelt. Heike und Christian vom Verein Bailamos Dresden bieten ab dem 10. September wöchentliche Kurse für Anfänger (19 bis 20.30 Uhr) und Fortgeschrittene (20.30 bis 22 Uhr) im Riesa Efau in der Adlergasse 14 an, in denen sich Musikalität und Eleganz vereinen.

Mehr Informationen gibt es unter www.bailamos-dresden.de.

Von DNN