Dresden/Stralsund

Die junge Stralsunder Airline springt in Dresden für die insolvente Germania ein: Vom Sommer an will sie von Dresden aus mit Kreta, Rhodos, Kos und Antalya vier einstige Urlaubsziele der Germania ansteuern. Geplant sind 26 Starts und Landungen pro Woche.

Die deutsche Charterairline Sundair ist seit 2017 am Markt. Geschäftsführer Marcos Rossello beschreibt sein Konzept mit „Nischen bedienen und Lücken schließen. Mit dem Gang nach Dresden bleiben wir diesem Geschäftsmodell treu und werden so weiter wachsen“, sagte er am Donnerstag.

Bislang hatte die Fluglinie zwei Airbus A 320 an Germania vermietet. Nun schafft sie sogar noch zwei weitere Flieger an. Damit wächst die Flotte auf sechs Flugzeuge. In Dresden will Sundair einen Airbus A320 stationieren.

Die Flüge werden für den Reiseveranstalter Schauinsland durchgeführt, der auch Sundair-Aktionär ist. Gerald Kassner, Chef des Reiseveranstalters, sagte: „Wir sind uns sicher, dass die Sundair mit ihrem guten Service, der hohen Pünktlichkeitsquote und dem Freigepäck von 20 Kilogramm auch bald in Sachsen zu den Lieblingsairlines der Fluggäste gehören wird“. Alle Flüge und Pauschalreisen mit Sundair ab Dresden sind ab sofort buchbar.

Die Fluglinie Germania hatte am Dienstag fast 33 Jahre nach ihrer Gründung Insolvenz angemeldet und umgehend den Flugbetrieb eingestellt. Vorangegangen waren große Finanzierungsprobleme.

Sundair rechnet eigenen Angaben zufolge im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Dresden ist nicht die einzige Nische, in die die norddeutsche Fluglinie springt: Kurz nach der Germaniapleite hat sie einen geplanten Abschiebeflug für die EU-Grenzschutzagentur Frontex nach Albanien übernommen.

Von Barbara Stock und Benjamin Fischer