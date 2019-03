Dresden

In Dresden und ganz Sachsen hat Sturmtief Eberhard in der Nacht zu Montag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In Leipzig und Chemnitz wurden sogar Orkanböen gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auf der Pirnaer Landstraße entwurzelte der Wind eine große Fichte. Sie drohte auf ein Wohnhaus oder die Straße zu stürzen. Die Berufsfeuerwehr rückte an, um den Baum zu sichern und letztlich zu fällen. Während des fünfstündigen Einsatzes war die Pirnaer Landstraße in Sporbitz gesperrt. Gegen 4.30 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Im Bereich der Prager Spitze nahe des Hauptbahnhofs wehte der Sturm große Teile einer Wandverkleidung durch die Luft. Die Einkaufsmeile musste zeitweise gesperrt werden. Auf der Bautzner Straße wurde die Oberleitung der Straßenbahn beschädigt, als ein Baum an der Haltestelle Mordgrundbrücke kippte.

Zur Galerie Sturmtief Eberhard wütete in Dresden

An der Trachauer Straße Ecke Maxim-Gorki-Straße in Dresden-Pieschen stürzte eine Plakatwand um. Die Waltherstraße zwischen Berliner und Fröbelstraße wird voraussichtlich bis gegen Montagmittag wegen mehrerer Metallplatten auf der Fahrbahn nicht befahrbar sein.

Heruntergewehte Metallplatten auf der Waltherstraße. Quelle: Tino Plunert

Bereits am Sonntagvormittag war das Zweitligaspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und der SG Dynamo Dresden abgesagt worden.

Einsätze in Freital und Pirna

Auch in der Region waren Feuerwehr und Polizei im Einsatz. In Freital-Wurgwitz stürzte eine Fichte auf der Zöllmener Straße in ein Telefonkabel, das zum Glück unbeschädigt blieb.

In Pirna entwurzelte Eberhard zahlreiche Bäume. Auf der Lohmener und der Karl-Büttner-Straße in Copitz war je ein Baum umgestürzt bzw. drohte zu fallen. An der Rudolf-Breitscheid-Straße hat der Sturm eine Blaufichte an einem Mehrfamilienhaus entwurzelt. Der Nadelriese krachte auf einen am Straßenrand abgestellten Pkw Mitsubishi und beschädigte auch zwei Opel. Auf der Dohnaischen Straße im unteren Bereich zum Elbufer hin wehte der Wind Dachziegel von einem leerstehenden Wohnhaus. Die herabfallenden Dachziegel beschädigten einen Mercedes Transporter teils schwer.

Die Feuerwehr hatte die Durchfahrt vom Elbparkplatz kommend zur Schlossstraße mit rotem Flatterband abgesperrt. Quelle: Daniel Förster

Auf dem Markt / Untermarkt vor dem Rathaus sperrte die Feuerwehr in der Nacht die Straße samt Stellflächen. Durch den Sturm waren auch hier Dachziegel von angrenzenden Wohnhäusern auf das Pflaster bzw. die Fahrbahn gestürzt. Auf dem Postweg krachte eine Weide in einen Altkleidercontainer, versperrte Straße und Gehweg.

Schäden in Chemnitz und Leipzig

Auf der A72 bei Chemnitz zog sich ein 47-Jähriger schwere Verletzungen zu, als der Wind seinen auf dem Seitenstreifen angehaltenen Kleintransporter zum Umkippen brachte. Das Dach eines Pflegeheims in der Innenstadt wurde massiv beschädigt, auch mehrere weitere Häuser verloren ihre Dächer. Ähnlich sah es in Leipzig aus: „Es fliegen die Dachziegel, es fliegen die Dixi-Häuschen (Toiletten) und wir haben viele umgestürzte Bäume“, sagte eine Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, die um die 100 Einsätze zu verzeichnen hatte.

Gesperrte Straßen, Zugausfälle

Wegen gekippter Bäume und Windbruch sind auch am Montagmorgen noch Straßen in ganz Sachsen gesperrt, zum Beispiel der Grenzübergang Oberwiesenthal Richtung Chemnitz (B 95), die Ausfahrt der A 4 Burkau und Rammenau (B 98) oder die B 169 zwischen Lößnitz und Aue.

In ganz Deutschland war der Verkehr der Deutschen Bahn beeinträchtigt. Auch die Länderbahn Trilex meldete Zugausfälle. Am Montagmorgen sollen zunächst Erkundungsfahrten unternommen werden.

Von dpa/fkä/df/mf