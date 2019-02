Dresden

Das erste Semester ist für die Studierenden des neu erweiterten Studiengangs „Produkt und Kommunikation“ an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) fast geschafft. In einer Ausstellung im Seminargebäude der HTW stellt die gesamte Fakultät Design ihre Werke aus dem aktuellen Semester vor. Dazu gehören zum Beispiel ein futuristisch anmutender Knochenschall-Kopfhörer, eine dem Libellen-Flügel nachempfundene Handorthese, die einen Gipsverband ersetzen könnte, T-Shirtdrucke oder praktisch designte Küchenhelfer, die den letzen Rest Nusscreme aus dem kratzen sollen.

Zur Galerie Noch bis Freitag um 17 Uhr findet die Schau der studentischen Arbeiten im Bereich „Produkt- und Kommunikationsdesign“ an der HTW Dresden statt.

Produktdesign umfasse auch zunehmend die virtuelle Realität und Interface-Design, begründet Dekanin Diana Simon die Entscheidung den Studiengang „Produktdesign“ 2018 zu erweitern. „Im vergangenen Herbst haben rund 40 Studierende den erweiterten Bachelor angefangen“, berichtet Simon. Das sind doppelt so viele wie in den Jahren zuvor.

Interessierte können in der Ausstellung am Freitag von 10 bis 17 Uhr im Seminargebäude der HTW die Werke begutachten und Fragen an Studierende und Dozenten richten. Mehr Infos unter htw-dresden.de/news.

Von Tomke Giedigkeit