Dresden

Die Frage nach der korrekten Bezeichnung von Studenten beschäftigt momentan die Universitätsleitung und Fachschaftsräte an der Technischen Universität Dresden. Auslöser der Diskussion um geschlechterneutrale Sprache ist eine Online-Petition von drei Studentinnen der TU. In einem Online-Aufruf fordern sie, den Studentenausweis der TU Dresden in Studierendenausweis umzubenennen. Mehr als 500 Unterzeichner (Stand Freitagnachmittag, 16 Uhr) unterstützen bereits das Vorhaben, das mit dem Spruch „Studenten sind seit 111 Jahren out!“ wirbt. Mit dem provokante Slogan wollen die Initiatorinnen der Petition daran erinnern, dass Frauen bereits seit 111 Jahren offiziell in Deutschland studieren dürfen. „Wir wollen damit kein Sprach-Diktat schaffen, sondern lediglich die Anerkennung der Verantwortlichen, dass die aktuelle Bezeichnung Gruppen diskriminiert“, heißt es weiter in der Petitionsbeschreibung.

Gegenwind in Facebook-Kommentarspalten

Die Argumentation leuchtet jedoch nicht allen ein. Politikwissenschaftsstudentin und Initiatorin Josefine Went berichtet von unschönen und teilweise persönlichen Anfeindungen – besonders in den Kommentarspalten bei Facebook stößt die Initiative auf Gegenwind. „Uns geht es nicht primär um eine riesige Zahl an Unterstützern, sondern um den Diskurs und die Auseinandersetzung mit dem Thema “, betont Went.

Neue „Campus4You“-Karte ab Oktober heißt Studierendenausweis

Dem Anschein nach zeigt das bereits Wirkung. Auf Nachfrage teilte die Pressestelle der Universität mit, dass gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) momentan eine „Campus4You“-Karte ausgearbeitet wird, die „auch als Studierendenausweis eingesetzt und so benannt wird.“ Zum Winteresemester 2019/2020 soll die neue Karte mit der geänderten Bezeichnung neben dem alten Studentenausweis, Mensakarte, Semesterticket und Bibliotheksausweis in einer einzigen Chipkarte vereinen. Ab Oktober heißt der Studentenausweis dann tatsächlich Studierendenausweis – ob die Online-Petition den Anstoß dazu gegeben hat, bleibt ungeklärt. Freuen werden sich die Initiatorinnen dennoch, obwohl sie im Beschreibungstext der Unterschriftensammlung betonen, dass sie „dem Rektorat der TU Dresden keineswegs unterstellen, dass sie der vorgeschlagenen Änderung ablehnend gegenüber stünden, sondern lediglich die Dringlichkeit der Sache unterstreichen.“ Das scheint ihnen gelungen zu sein.

Von Aaron Wörz