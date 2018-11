Dresden

Die Stadt Dresden ist für Studierende auch weiterhin ein vergleichsweise günstiges Pflaster. Nach Berechnungen des Moses Mendelssohn Instituts in Berlin liegen die Lebenskosten im Vergleich zu insgesamt 96 deutschen Hochschulstandorten im unteren Bereich. Im Schnitt muss ein Student einer Dresdner Hochschule inklusive der Nutzung des Nahverkehrs 655 Euro im Monat aufbringen. Zum Vergleich: In Mün­chen, wo das Leben für Studenten mit Abstand am teuersten ist, werden 1000 Euro veranschlagt.

Das Institut hatte die Lebenskosten allen voran mit Blick auf die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vorgeschlagene BAföG-Reform mit einer Steigerung des Höchstsatzes von 649 und 764 Euro thematisiert. Die geplante An­he­bung ist aus Sicht des Instituts ein Schritt in die richtige Richtung. Denn gemessen an den ermittelten Kosten reicht der aktuelle Satz in 88 von den 96 Hochschulstandorten nicht aus. Das trifft auch auf Dresden zu, wo die monatlichen Aufwendungen derzeit leicht über der Förderung liegen. Die Anhebung würde in Dresden eine deutliche Entlastung be­deuten.

Doch selbst nach einer Erhöhung würde demnach der Satz in immerhin 20 Städten noch nicht ausreichen, um die täglichen Kosten zu decken. In diesen Städten, so heißt es, studieren immerhin ein Drittel aller angehenden Akademiker. „Wer dort eine eigene Wohnung benötigt und auf die staatliche Förderung angewiesen ist, wird sich finanziell auch künftig sehr stark einschränken müssen“, sagt Stefan Brauckmann, Direktor des Mendelssohn Instituts.

Neben München zählen unter anderem Frankfurt/Main, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Köln zu den teuren Hochschulstädten. Die allermeisten ostdeutschen Städte tauchen im unteren Abschnitt der Tabelle auf. Noch weniger Kosten als in Dresden haben Studenten beispielsweise in Cottbus und Leipzig (je 640 Euro), Freiberg und Halle (je 635 Euro) oder Chemnitz (620 Euro). Am preiswertesten leben Studenten in Ilmenau, wo monatlich 595 Euro genügen.

Von seko