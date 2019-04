Dresden

Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag mit der Sportstrategie auch über die Frage, in welchen Stadtteilen ein neues Schwimmbad gebaut werden soll. Allerdings erst nach 2025, denn bis dahin hat die städtische Bäder GmbH die Baumaßnahmen Freiberger Straße, Prohlis und Klotzsche zu stemmen.

Im Sportausschuss fand der Neubau eines Schwimmbades an der Harkortstraße in Pieschen breite Zustimmung. „In der Neustadt und in Pieschen leben 100 000 Menschen. Diese müssen mit Schwimmfläche versorgt werden“, erklärte SPD-Stadtrat Vincent Drews.

Thomas Blümel, Geschäftsführer der Bürgerfraktion, kündigte einen Ergänzungsantrag an: „Wir wollen ein Schwimmbad für Blasewitz/Striesen festschreiben. In diesen bevölkerungsreichen Stadtbezirken gibt es auch keine Schwimmhalle.“ Nicht nur in Pieschen sollte ein Neubau errichtet werden, sondern auch im Dresdner Osten. Pläne dafür habe es schon lange gegeben, die aber immer wieder auf die lange Bank geschoben worden seien, so Blümel. „Jetzt ist es Zeit, diese konkret werden zu lassen“, findet er.

Von Thomas Baumann-Hartwig