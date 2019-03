In Mockritz hat sich am Dienstagabend eine Bürgerinitiative gegründet. Anlass sind Baumfällungen in großem Stil auf einer Streuobstwiese nahe des Nöthnitzbaches und benachbartem Gartenland südlich der Eutschützer Straße. Wie sich herausstellte, ging hier nicht alles mit rechten Dingen zu.