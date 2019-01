Dresden

Wegen Gleisbauarbeiten auf dem Lennéplatz wird die Straßenbahnlinie 10 von Sonnabend, 6 Uhr bis Montag, 3.30 Uhr umgeleitet. Das teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Zwischen Straßburger Platz und Hauptbahnhof verkehrt sie in beiden Richtungen über den Pirnaischen Platz.

Grund der Einschränkung ist eine Reparatur am Straßenbahngleis auf dem Lennéplatz. Im Zuge der Lennéstraße zur Gellertstraße beseitigen Fachleute eine so genannte Pumpstelle. So werden Gleisstücke bezeichnet, bei denen sich der Unterbau gelockert hat und die sich beim Überfahren durch eine Straßenbahn durchbiegen können. Für den Fahrgastbetrieb ist das nicht gefährlich. Pumpstellen müssen aber wegen möglicher Folgeschäden am Gleis regelmäßig repariert werden. Außerdem werden Schäden an der Straßendecke beseitigt. Die Gesamtkosten betragen rund 20 000 Euro.

Der Individualverkehr und die Buslinie 75 werden an der Baustelle vorbeigeführt. Autofahrer sollten aber vor allem am Sonnabend mit Behinderungen im Zuge der Verkehrsachse vom Zoo zur Bürgerwiese rechnen, heißt es von den DVB.

Von uh