Dresden

Der Neubau des Verwaltungszentrums auf dem Ferdinandplatz ist umstritten. Am Freitag widmet sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau auf einer Sondersitzung den Neubauplänen. Diese sind aber nur ein Bestandteil des Standortkonzepts für die Verwaltungsunterbringung, die der Stadtrat am 22. März beschlossen hat. Das Kommunalparlament hat festgelegt: Die Verwaltung wird an den drei Standorten neues Verwaltungszentrum, Neues Rathaus und „Ordnungsrathaus“ Theaterstraße konzentriert.

Das Neue Rathaus wird umfangreich saniert, wenn der Verwaltungsneubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite fertig ist und die ersten Ämter umziehen können. 2025 soll es so weit sein. Und das „Ordnungsrathaus“? Mit dem Haushalt für 2019/2020 hat der Stadtrat die eingeplanten zwölf Millionen Euro für einen Anbau an das Stadthaus in der Theaterstraße gestrichen.

Schnelle Umsetzung? Fehlanzeige

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) will an dem Anbau auf einer kommunalen Fläche aber festhalten. In dem Neubau sollen vorrangig die dringend erforderlichen Funktionsflächen für die in diesem Gebäudekomplex untergebrachten Verwaltungseinheiten, aber auch Büroflächen zur Entlastung des derzeit stark ausgelasteten Verwaltungsgebäudes entstehen, so der Baubürgermeister. Im Stadthaus sind das Ordnungsamt, das Bürgeramt und das Stadtbezirksamt Altstadt untergebracht.

Die Verwaltung prüfe nun Alternativen, wie der Neubau trotz fehlender Mittel doch errichtet werden könnte. „Wir prüfen insbesondere, ob die Stesad GmbH das Erweiterungsgebäude für die Stadt bauen könnte“, erklärte Schmidt-Lamontain gegenüber DNN. Durchaus naheliegend: Die städtische Tochtergesellschaft hat das Stadthaus 1999 und 2000 saniert. Diese könnte nun den Neubau errichten und dann an die Stadtverwaltung vermieten, so das Denkmodell.

Allerdings wirft ein solches Modell rechtliche Fragen auf: Möglicherweise könnte es gegen das Verschuldungsverbot verstoßen. „Diese Probleme spielen eine Rolle und werden geprüft“, erklärte der Baubürgermeister. Was heißt: Mit einer schnellen Umsetzung von Teil drei des Unterbringungskonzeptes ist nicht zu rechnen.

