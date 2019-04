Dresden

Erst habe er die kleine Spitze, die da aus dem Ackerboden eines Maisfeldes ragte, für einen gewöhnlichen Stein gehalten, erzählt Marius Jocys. Der 27 Jahre alte Jesuiten-Novize, der aus Litauen stammt, hatte während seiner Exerzitien, also Schweigewochen, im Mai des vergangenen Jahres einen Spaziergang in der Umgebung des Exerzitien- und Bildungshauses Hohen-Eichen in Dresden-Hosterwitz unternommen. Was er aus der Erde zog, habe ihn an eine Art Hammer erinnert, denn in der Mitte war ein großes Loch hineingebohrt. „Ich wusste nicht, war es alt oder stammte es aus dem 20. Jahrhundert?“

Er sprach mit dem Pater darüber, der ihn während der Exerzitien begleitete, und zeigte den Fund dem Leiter des Hauses, Pater Wilfried Dettling. Der lud Archäologen ein, sich die Sache näher anzusehen. Nachdem sie das Objekt untersucht hatten, kamen sie zu dem Ergebnis: Es ist sogar sehr alt - etwa 4000 Jahre.

„Es handelt sich um eine Axt aus der jüngeren Steinzeit, etwa 2800 bis 2300 vor Christi Geburt“, sagte Thomas Westphalen vom sächsischen Landesamt für Archäologie am Mittwoch im Haus Hohen-Eichen bei der Präsentation des Fundes vor Medienvertretern. „In ihrer Machart wirkt sie primitiv, grob gearbeitet aus einem recht weichen Felsgestein, Amphibolit, und dann beschliffen.“ Wie andere Äxte dieser Art sei sie einer aus Bronze nachgebildet worden. Dieses Metall sei damals zumindest bereits bekannt gewesen. Funde davon gebe es in Sachsen jedoch kaum.

Es handele sich jedoch um keinen Gebrauchsgegenstand. „Bäume gefällt oder Tiere geschlachtet hat man damit nicht. Gegenstände wie dieser, auch Pfeilspitzen, wurden Männern bei der Bestattung ins Grab beigegeben.“ Frauen wiederum bekamen Gefäße oder Schmuck mit.

Für Thomas Westphalen deutet dies auf eine unbekannte Form von Religiosität. „Diese Menschen glaubten vermutlich an ein Jenseits, an Gottheiten in einem wohl kriegerischen Milieu. Die Toten wurden nicht verbrannt, sondern meist in hockender Stellung beerdigt. Mit den Gegenständen waren sie ausgestattet für die Reise ins Jenseits.“ Über den Gräbern seien Hügel errichtet worden. Die seien jedoch zum größten Teil im Zuge einer intensivierten Landwirtschaft eingeebnet worden.

Der Ort, wo Marius Jocys die Steinaxt fand, sei sehr wahrscheinlich nicht der Platz, wo sie einst abgelegt wurde, so Westphalen. Und ein anderer, älterer Finder muss sie bereits für seine Arbeit verwendet haben. Darauf deuten Spuren auf der stumpfen Seite. „Wahrscheinlich wurde sie als Stößel benutzt.“

Immerhin hätten Archäologen nun einen weiteren Fundpunkt in Dresden, der auf jene Zeit hindeute, die nach Verzierungen an Tongefäßen, die mit Fäden eingepresst wurden, schnurkeramische Kultur genannt wird. „Bislang wussten wir nicht, dass sie in den unfruchtbaren Gebieten des Schönfelder Hochlandes verbreitet war.“ Dies sei ein wichtiger Mosaikstein beim Erkennen des Gesamtbildes jener prähistorischen Periode. Die Steinaxt kann nun als Dauerleihgabe in einer Vitrine im Haus Hohen-Eichen besichtigt werden.

Haus Hohen-Eichen, Dresden-Hosterwitz, Dresdner Str. 73; Tel. 0351/26164-10; geöffnet Mo-Fr 8.30–17 Uhr

Von Tomas Gärtner