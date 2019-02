Dresden

Bereits zum 24. Mal findet am 22. März der Hutball im Parkhotel statt. Wer bei diesem Spektakel seinen Hut buchstäblich in den Ring werfen möchte, sollte sich den kommenden Freitag dick im Kalender anstreichen: Um 18 Uhr startet der Online-Vorverkauf! Wie jedes Jahr erwarten die Veranstalter einen Ansturm auf die begehrten Tickets, die Nachfrage ist traditionell deutlich größer als das verfügbare Ticketkontingent. Auch deshalb können pro Bestellung nur vier Tickets erstanden werden. Schon in den Vorjahren waren die Karten online innerhalb weniger Minuten restlos vergriffen.

Wer bei der diesjährigen Ticketjagd via Internet leer ausgeht, hat am Sonnabend die Chance, offline noch Eintrittskarten zu ergattern. Der sprichwörtliche frühe Vogel kann sich bei folgenden Vorverkaufsstellen Tickets sichern: Konzertkasse in der Schillergalerie (ab 9 Uhr), SZ-Ticketservice im Karstadt (ab 9.30 Uhr), SAX-Ticket an der Schauburg (ab 11 Uhr) und Café und Bar Blumenau (ab 9 Uhr). Eine Abendkasse wird es nicht geben. Der Ticketpreis für den Hutball am 22. März beträgt 53 Euro, Karten für die Party am 23. März gibt es für 39 Euro.www.hutball.de

Von kcu