Dresden

Alle Jahre wieder zieht das Dresdner Standesamt im Januar Bilanz über das vorherige Jahr: Wie viele Ja-Worte wurden gesprochen, wie viele Babys erblickten in der sächsischen Landeshauptstadt das Licht der Welt und wie viele Tote gab es? Die Zahlen verdeutlichen: 2018 war einiges los.

Dresden erlebt Hochzeitshoch

Die Zahl der Ja-Worte schoss rekordverdächtig in die Höhe. 2562 Eheschließungen wurden beurkundet, das sind so viele Paare wie noch nie seit 1990. Das Plus von 69 zum Vorjahr erklärt sich vor allem durch mehr angebotene Termine an Wochentagen. Ende 2017 trat außerdem das Gesetz des Rechts zur gleichgeschlechtlichen Ehe deutschlandweit in Kraft. Davon nahmen 71 Paare in Dresden im Jahr 2018 Gebrauch. Etwa 70 Prozent der Trauungen fanden in der „ Villa Weigang“ an der Goetheallee statt. Aber auch im Lingnerschloss, im Rudolf-Harbig-Stadion oder im Palais im Großen Großen wurde geheiratet.

Die meisten Paare wählten für ihr Liebesbekenntnis den Monat August. Grund dafür: Schnappszahldaten wie der 18.08.2018. 2019 wird es wohl ähnlich verlaufen. Der 19.09.2019 ist im Dresdner Standesamt bereits ausgebucht, am 9.9.2019 sind noch drei von 16 Terminen frei.

Weniger Geburten, mehr Tote

In Dresden erblickten im vergangenen Jahr 8292 Kinder das Licht der Welt. Dabei waren die Jungen mit einem Vorsprung von 290 Geburten leicht in der Überzahl. Im Vergleich zu 2017 sind das fast 200 Geburten weniger. Trotzdem: „Über 8000 Geburten sind ein sehr hohes Niveau“, so Frank Neubert, Leiter des Standesamtes in Dresden.

Auf der anderen Seite der Medaille steht die Anzahl der Toten. Diese ist mit 6378 beurkundeten Sterbefällen die höchste seit 27 Jahren.

Beliebte Vornamen und Kuriositäten

Bei der Namenswahl der Kinder wahren die Eltern Tradition. In Dresden wurden 65 Mädchen auf den Namen Emma getauft, Rang zwei und drei belegen Ella und Mia. Bei den männlichen Vornamen liegt Emil mit 84 Namensvergebungen ganz vorne, gefolgt von Oskar und Karl.

Ob Matteo, Matheo oder Matéo, dieser Vorname wurde in sechs unterschiedlichen Varianten beurkundet. Das weibliche Pendant dazu: Emily, Emelie, Emely.

Einen ungewöhnlichen Namen erhielt vergangenes Jahr ein Mädchen: Sie hört nun auf den Namen Faustina, zurückzuführen auf ausländische Wurzeln der Eltern. Auch der Vorname Loki taucht in den Beurkundungen auf. „Hier sind die Eltern wohl SPD-Fans“, scherzt Neubert. „Alles in allem sind die Elternteile bei der Namenswahl ihrer Töchter kreativer.“

Die beliebtesten Vornamen in Dresden Top Ten der weiblichen Vornamen: Platz 1: Emma Platz 2: Ella Platz 3: Mia Platz 4: Johanna Platz 5: Clara Platz 6: Anna Platz 7: Greta Platz 8: Ida Platz 9: Charlotte Platz 10: Emilia Top Ten der männlichen Vornamen: Platz 1: Emil Platz 2: Oskar Platz 3: Karl Platz 4: Paul Platz 5: Ben Platz 6: Moritz Platz 7: Anton Platz 8: Theo Platz 9: Leon Platz 10: Jonas

Standesamt-Leiter Neubert verabschiedet sich

Neben der Bilanz wurde außerdem verkündet, dass sich Standesamt-Chef Frank Neubert im Frühjahr mit einem Alter von 65 Jahren und sieben Monaten in den Ruhestand verabschiedet. 1991 übernahm er die Führung des Hauses an der Goetheallee und erwirkte prompt eine Sanierung der „ Villa Weigang“. Wer seinen Posten in Zukunft übernimmt, ist bisher noch unbekannt.

Standesamt-Chef Frank Neubert, hier mit Uta Engelhardt, Sachbearbeiterin für Eheschließungen, verabschiedet sich im Frühjahr in den Ruhestand. Quelle: Anja Schneider

Von Merle Bohlen