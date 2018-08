Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden verteilt am Freitag, 31. August, ihre neue Broschüre „Walking People – Gesundheit beginnt vor der Haustür“. Insgesamt zeigt die Broschüre fünf Routen auf, die sogenannten „Walking People“-Laufstrecken. Diese befinden sich auf der Kaitzer Höhe, am Westhang, am Jägerpark, im Sportpark Ostra und in der Altstadt. In der Broschüre finden lauf-, wander-, jogging- und bewegungsinteressierte Menschen Hinweise zum Streckenverlauf, zur Benutzung der Strecken in Abhängigkeit von der Jahreszeit, zu Distanzen, zum Aktivitäts- und Anspruchslevel sowie zum Zugang der Strecken mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Ab 15 Uhr werden die ersten Broschüren im Rahmen einer Kräuterwanderung am Freitag auf der Strecke an der Kaitzer Höhe an die Teilnehmenden verteilt. Zur Wanderung lädt Gesundheitsbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann ein. Eine Fachfrau erklärt allen Interessierten, welche Kräuter typisch für die Region sind, welche Wirkung sie haben und wie sie zubereitet werden können. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden, Treffpunkt ist an der Stuttgarter Straße/Ecke Cunnersdorfer Straße. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von DNN