Dresden

Feste Zusage der Stadt: Der künftige Standort der Unischule auf der Cämmerswalder Straße soll erweitert werden. Das ist für das Konzept des Modellversuchs von Bedeutung. Zunächst waren Zweifel an einem möglichen Ausbau laut geworden.

Die Unischule sollte ursprünglich in diesem Schuljahr am Standort der 101. Oberschule in Johannstadt starten. Der Modellversuch zur Erforschung neuer Methoden des Lehrens und Lernens wird von der TU Dresden betrieben, Träger der Schule ist die Stadt. Der Start scheiterte jedoch aufgrund verschiedener Probleme zwischen allen Beteiligten. Nun soll es im kommenden Schuljahr an der Cämmerswalder Straße 41 losgehen. Da die Unischule aus einem Grund- und einem Oberschulteil bestehen soll und die Forscher für relevante Erkenntnisse mindestens drei Klassen pro Jahrgang brauchen, ist das Altgebäude an der Cämmerswalder zu klein. Bislang bestanden Zweifel, ob eine Erweiterung möglich ist.

Jetzt stellte die Verwaltung auf DNN-Anfrage klar: Der Schulbetrieb kann auf der Cämmerswalder Straße abgebildet werden. Heißt: Der notwendige Platz wird geschaffen. Aktuell befinde sich die Umsetzung des Vorhabens in der Prüfung, betonte das Schulverwaltungsamt.

Zunächst seien die notwendigen Maßnahmen genau abzustimmen, dabei werde voraussichtlich schrittweise vorgegangen. Im ersten Bauabschnitt soll das Bestandsgebäude (Typ Dresden R-81) für den schulischen Betrieb der Uni Schule ertüchtigt werden.

In einem weiteren Schritt erfolge die Planung und Umsetzung der Schulerweiterung. Konkrete Termine und Kosten könnten aktuell noch nicht benannt werden, hieß es aus dem Schulverwaltungsamt.

An der Unischule können Eltern aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Kinder anmelden. Das ist auf der Cämmerswalder Straße am 30. August und 4. September jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr möglich. Weitere Anmeldetermine für die Klassenstufe 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Von Ingolf Pleil