Dresden

Der Stadtbezirksbeirat Altstadt soll sich auf seiner nächsten Sitzung am 5. März mit dem Thema „Ansiedlung von Globus in der Friedrichstadt“ befassen. Das fordern die SPD-Stadtbezirksbeiräte Edwin Seifert, Jutta Petzold-Herrmann und Hannelore Rollow. Die Kaufverhandlungen der Globus Warenhaus Holding mit den Grundstückseigentümern Drewag und dem Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement dürften abgeschlossen sein, heißt es in dem Antrag. Es sei sinnvoll, der Stadtbezirksbeirat frühzeitig in das weitere Vorgehen einzubinden.

Die SPD-Stadtbezirksbeiräte weisen darauf hin, dass in dem gültigen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet zwischen Bremer, Hamburger und Waltherstraße Lebensmitteleinzelhandel nicht ausgeschlossen sei. Ein Vertreter der Stadtverwaltung solle dem Stadtbezirksbeirat für Fragen zur Verfügung stehen.

Auch eine Lösung für den Leipziger Bahnhof soll her

Stadtsprecher Kai Schulz bestätigte auf Anfrage der DNN intensive Gespräche mit Globus. Die Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. „Wir hoffen auf ein Ergebnis möglichst bis Ende März“, erklärte Schulz.

Globus plant seit 2011 eine Ansiedlung in Dresden. 2013 erwarb das Einzelhandelsunternehmen den Alten Leipziger Bahnhof, 2014 beschloss der Stadtrat mit den Stimmen der damaligen „bürgerlichen“ Mehrheit die Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplanes für ein Globus-Warenhaus. Die 2014 gewählte rot-grün-rote Stadtratsmehrheit wollte dagegen ein Stadtquartier mit Wohnungen und Büros auf dem Gelände etablieren und beauftragte die Verwaltung, Ersatzgrundstücke für Globus zu suchen.

Im Zuge der Grundstückssuche sicherte sich Globus die Kaufoption für das Nachbargrundstück der neuen Bosch-Fabrik in Rähnitz. Das brachte Brisanz in die Angelegenheit. Der Freistaat Sachsen nahm mit am Verhandlungstisch Platz und bot Globus die Fläche an der Bremer Straße an, auf der sich gegenwärtig noch die Blechhütten der Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung befinden. Eine Teilfläche soll dem städtischen Versorgungsunternehmen Drewag gehören.

Verhandelt wird über ein Paket, dass auch eine Lösung für den Alten Leipziger Bahnhof enthalten soll. Auf der Tagesordnung der Stadtbezirksbeiratssitzung am 5. März steht das Thema Globus trotz des Antrags noch nicht. Dafür ist es noch zu früh, weil die Verhandlungen noch laufen.

Von Thomas Baumann-Hartwig