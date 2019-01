Dresden

Immer mehr Behörden stellen ihre Abläufe auf papierlose Bearbeitung um. Zudem bemühen sich die Archive, auch historische Akten per Internet zugänglich zu machen. All dies sorgt für Datenfluten, die die Archivare vor neue Aufgaben stellen. Um dabei Speicherplatz zu sparen und doch großformatige Bilder ins Netz stellen zu können, verwendet das sächsische Staatsarchiv in Dresden nun neue Aufbereitungstechniken.

Das Sächsische Hauptstaatsarchiv in Dresden. Quelle: dbr/Archiv

Dabei unterscheidet ein Algorithmus automatisch, ob er gerade eine digitalisierte Akte bekommen hat, die der Computer ohne sichtbare Qualitätsverluste stark komprimieren kann, oder ein großes Bild, bei dem es für den historisch Interessierten gerade auf die Details ankommt, die er ohne Kompressions-Artefakte sehen will. „Im Ergebnis erhält der Nutzer ein besseres, weiterhin kostenloses Angebot, für das erheblich geringere Haushaltsmittel des Staatsarchivs, also Steuergelder, aufgewendet werden müssen“, erklärte Archiv-Direktorin Andrea Wettmann.

Millionen von Fotos, Akten, Urkunde, Karten...

Konkret rechnet das Programm die Aufnahmedateien normaler Akten von rund fünf Megabyte auf etwa 1,8 Megabyte herunter. „Diese Komprimierung ist bei einer 1:1-Ansicht für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar“, betonte Andrea Wettmann. Die Digitalisate von großen Bildern, Karten und anderen Großformaten sowie von „Archivalien mit wesentlicher Farbaussage“ lesen die Scanner mit 15 Megabyte ein, der Algorithmus kachelt dann diese Dateien.

„Für die Anzeige lädt sich der Nutzer nur die jeweils angewählten Kacheln in der gewählten Zoomstufe“, erläuterte die Archivdirektorin. „Dies spart für ihn deutlich Downloadvolumen und -zeit.“ Die neu entwickelte Verarbeitungsroutine, die selbstständig zwischen beiden Fällen unterscheiden könne, spare gegenüber der bisherigen Lösung, bei der alle Vorlagen gekachelt wurden, viel Speicherplatz.

Das sächsische Staatsarchiv verwahrt rund 100.000 Meter Akten, 60.000 Urkunden, 700.000 Karten und Pläne, über 1,8 Millionen Fotos, mehrere Tausend Filme und Tonträger sowie andere Archivalien. Bis Ende 2019 wollen die Archivare davon insgesamt eine Million Unterlagen digitalisiert haben und online zugänglich machen. Erst kürzlich hatten sie die Akten des historischen Hofmarschallamtes aus Dresden ins Internet gestellt.

staatsarchiv.sachsen.de

Von Heiko Weckbrodt