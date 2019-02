Dresden

Die angekündigte Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am 9. März verschiebt sich aus terminlichen Gründen und findet stattdessen am Sonnabend, 23. März, von 13 bis 16 Uhr statt. Mitarbeiter des Bürgermeisteramtes kontaktieren in den nächsten Tagen bereits angemeldete Dresdner, um neue Gesprächstermine zu vereinbaren.

Nach den Angaben der Stadt besteht die Möglichkeit, auch die nächsten Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters in Anspruch zu nehmen. Diese sind am 13. April, 11. Mai oder 22. Juni 2019, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Rückfragen dazu nimmt das Bürgermeisteramt per E-Mail an buergersprechstunde@dresden.de oder telefonisch unter 0351-4882169, 0351-4882149, entgegen.

Die Bürgersprechstunde steht jedem offen, um in einer Viertelstunde Gesprächszeit sein Anliegen an den Oberbürgermeister heranzutragen. Es ist dabei für die Organisation von Vorteil, einen festen Termin unter Nennung des Anliegens zu vereinbaren, um so längere Wartezeiten zu vermeiden.

Alternativ nimmt die Abteilung Bürgeranliegen im Bürgermeisteramt auch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung entgegen unter folgenden Kontakten: Landeshauptstadt Dresden, Bürgermeisteramt, Abteilung Bürgeranliegen, PF 12 00 20, 01001 Dresden, E-Mail: buergerberatung-rathaus@dresden.de; Telefon: 0351-4882411, 0351-4882333, 0351-4882149, 0351-4882169

