Dresden

Erst vor drei Wochen hatte Dr. Sieghard F. vor dem Dresdner Amtsgericht gestanden. Weil er im Juli vergangenen Jahres zwar ohne Führerschein, aber mit viel Alkohol im Blut in seinem Benz durch Dresden gefahren war, kassierte er sechs Monate auf Bewährung.

Betrunken ohne Führerschein im Benz unterwegs

Dr. F. hatte bei der Tour zunächst ein geparktes Auto gerammt und am nächsten Tag die Stützsäule an einem Einkaufsmarkt – mit 3,45 Promille. Das war nicht die erste Trunkenheitsfahrt des bekannten Sportmediziners, den Führerschein hatte er deshalb schon lange vorher abgeben müssen.

Am Dienstag nun hatte er wieder einen Gerichtstermin – diesmal ging es um unterlassene Hilfeleistung.

Seine Ehefrau, so die Anklage der Staatsanwaltschaft, soll in der Nacht zum 17. Juni 2017 die Treppe im Haus des Paares hinabgestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben. Dr. F. soll, obwohl er als Arzt gesehen habe, dass sie medizinische Hilfe braucht, nichts unternommen, keinen Arzt gerufen und am Morgen das Haus verlassen haben.

Angeklagter lässt Vorwürfe vom Anwalt bestreiten

In der Anklageschrift hieß es, Nachbarn hätten in der Nacht Hilferufe gehört, die sie jedoch zunächst nicht lokalisieren konnten. Später hatten sie die verwirrte, hilflose und betrunkene Frau dann gefunden. Sie hatte eine Brustwirbelfraktur und mehrere Hämatome. Zur Behandlung musste sie danach zehn Tage in der Klinik bleiben.

Dr. F. ließ seinen Anwalt zum Verhandlungsauftakt die Vorwürfe dementieren. Er habe am Morgen nach seiner Frau gesehen und die habe fest geschlafen. Sie könne also erst gestürzt sein, als er das Haus bereits verlassen hatte.

Genau geklärt werden konnte das nicht, denn der Angeklagte war gegen den Willen des Gerichts nicht zur Verhandlung erschienen. Er war auch weder in seiner Praxis noch telefonisch erreichbar.

Der Prozess wurde deshalb ausgesetzt. Ein neuer Termin ergeht von Amts wegen.

Von ml