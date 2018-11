Dresden

Sie ist eine Legende - die sogenannte „Splittereiche” im Großen Garten. Bekannt ist die auf 240 bis 250 Jahre geschätzte Stieleiche unweit des Mosaikbrunnens, weil sie das Flächenbombardement am 13. und 14. Februar 1945 trotz großer Schäden überstanden hat. Derzeit untersuchen Experten vom Büro Baum und Landschaft im Auftrag der Schlösserverwaltung den aktuellen Zustand des alten Baumes, der einen Stammumfang von 6,13 Metern aufweist.

Im ausgehöhlten Stamm, der bereits seit vielen Jahren mit Metallplatten gesichert wird, haben sich diverse Pilze angesiedelt: etwa der Lackbohrling und der Schwefelbohrling. Das führt am Stammfuß zu Weißfäule, weiter oben breitet sich Braunfäule aus. Drei Experten führten am Mittwoch mehrere Stunden lang umfangreiche Messungen durch, einer stieg gut gesichert auch bis in 20 Meter Höhe ins Geäst, um sich von oben ein Bild zu machen. Die erhobenen Daten werden jetzt gründlich ausgewertet und in einem 20 bis 25 Seiten starken Gutachten der Schlösserverwaltung übergeben.

Von Jochen Leimert