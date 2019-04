Dresden

Am Sonntag kommt es aufgrund des Oberelbe-Marathons zu Verkehrseinschränkungen in Dresden. Der linkselbische Rad- und Gehweg wird ab der Stadtgrenze Heidenau bis Sportpark Ostra von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Das Terrassenufer muss in westlicher Richtung ab Steinstraße gesperrt werden.

Lange Wartezeiten wird es an der Autofähre Kleinzschachwitz zwischen 9 und 14 Uhr geben. Zwischen 8.30 und 10 Uhr ist die Tolkewitzer Straße gesperrt.

Von DNN