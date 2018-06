Dresden

Die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm GmbH will ihre Funktürme und Sendeanlagen in Deutschland verkaufen, berichtet ein Onlineportal und zitiert einen Brief an das Bundeswirtschaftsministerium. Auch der Dresdner Fernsehturm würde in diesem Fall zum Verkauf stehen. SPD-Stadtrat Thomas Blümel wollte am Donnerstag von der Verwaltung wissen, was sie im Falle eines Verkaufs zu unternehmen gedenkt.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte, er habe bei der Deutschen Funkturm GmbH angefragt und die Auskunft erhalten, dass das Unternehmen gegenwärtig keinerlei Verkaufsabsichten verfolge. „Insofern gibt es auch keinen Anlass für die Stadt, Kaufabsichten zu verfolgen“, so der OB.

Blümel forderte die Verwaltung auf, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten, Seit Jahresbeginn diskutiert eine städtische Arbeitsgruppe mögliche Wege für eine Wiedereröffnung des Fernsehturms. „Die Geschäftsgrundlage der Arbeitsgruppe würde sich bei einem Verkauf des Fernsehturms nachhaltig verändern“, so der Sozialdemokrat.

Von tbh