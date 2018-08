Dresden

Auch in diesem Jahr lädt die Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK) wieder gemeinsam mit ihren Partnern junge Leute, die noch für 2018 auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, zu einem Azubi-Speed-Dating ein. Am Mittwoch, den 5. September sind von 13 bis 17 Uhr sind auf der Mügelner Straße 40 interessierte Ausbildungsplatzsuchende unabhängig vom Schulabschluss oder dem vorigen beruflichen Werdegang eingeladen. Die Nachfrage der Unternehmen ist in diesem Jahr besonders hoch. Bereits mehr als 40 Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen haben ihr Kommen zugesagt. Für die potenziellen Azubis bietet sich die Chance, Ausbilder und Personalchefs in den jeweils zehnminütigen Gesprächen von ihren Wünschen und Qualitäten zu überzeugen.

Eine aktuelle Übersicht aller Firmen und Berufe finden Interessierte unter www.dresden.ihk.de/azubi-speed-dating/.

Von DNN