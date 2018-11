Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe lassen an diesem Sonntag ihre Weichen im Bereich des Bahnhofs Mitte reparieren. Deshalb müssen zwischen 8 und 22 Uhr die Bahnlinien 1, 2 und 10 um­geleitet werden.

Trotz der anderen Fahrrouten können alle Haltestellen weiter bedient werden – nur dass die Trams in Mitte nicht direkt un­­ter den Eisenbahnbrücken halten. Der Bahnhof Mitte wird in dieser Zeit in der Könneritzstraße bedient. Die Bahnen der Linien 1 und 2 fahren zwischen Postplatz und Koreanischem Platz über die Könneritzstraße, Friedrichstraße und Weißeritzstraße. Am Bahnhof Mitte halten sie an der Könneritzstraße und an der Weißeritzstraße. Die Trams der Linie 10 und die Busse der Linie 94 fahren über die Könneritzstraße direkt zur Friedrichstraße.

An der Weiche muss der elektrische Antrieb erneuert werden. Das wäre bei laufendem Bahnbetrieb nicht möglich. Die Kosten für die Reparaturen betragen rund 5000 Euro und stammen aus dem Budget zur laufenden Unterhaltung der Infrastruktur, informiert DVB-Pressesprecher Falk Lösch.

Von fg