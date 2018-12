Dresden

Eine lebensspendende und schier unerschöpflich scheinende Energiequelle und deren schwer fassbare Sendboten stellt ein Uni-Physiker demnächst im Deutschen Hygiene-Museum vor: Am Dienstag, 29. Januar, 19 bis 20.30 Uhr, findet am Lingnerplatz 1 der Vortrag „Die Sonne, die Neutrinos und die Forschung in Sachsen“ statt. Prof. Dr. Kai Zuber, Professor für Kernphysik an der TU Dresden, wird die Veranstaltung leiten.

Es geht um die Entdeckung und Detektierung eines energiereichen Neutrinos, das am 22. September 2017 in der Antarktis mit dem sogenannten Ice-cube-Detektor nachgewiesen wurde. Die Physiker konnten mit ihren Teleskopen in die Richtung schauen, aus der das Neutrino stammte, und eine vier Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie mit einem riesigen schwarzen Loch im Zentrum ins Visier nehmen. Um kosmische Ereignisse wie explodierende Sterne oder schwarze Löcher zu beobachten, ist die Neutrino-Forschung sehr wichtig. In Dresden ist die moderne Technik dafür zu finden.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Von DNN