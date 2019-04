Dresden

Musik und Politik haben im letzten Jahrhundert immer wieder zueinander gefunden. Wer seiner Meinung einen Sound verleiht, der kann sie schließlich massentauglich aufbereiten und weit streuen. In den wilden 60er und 70er Jahren fungierte etwa die Riege um Dylan, Hendrix, Marley und Co. als Sprachrohr der rebellierenden Jugendkultur. Und erst im vergangenen Jahr folgten über 30 000 Besucher einer spontanen Konzerteinladung nach Chemnitz, um ein Statement gegen Rechts zu setzen. Um gemeinsam zu demonstrieren: „Wir sind mehr“.

Die Geschichte hat gezeigt: Musik verbindet und festigt, verursacht und verändert. Diese Macht ist schwer greifbar und wird daher häufig unterschätzt. Im Hinblick auf die Kommunal- und Europawahlen im Mai haben die Veranstalter von „ MusicMatch“ deshalb in diesem Jahr ihr Konzept verändert: Rückten die ersten drei Auflagen der jährlichen Dresdner Musikmesse noch die Vernetzung der sächsischen Musikszene in den Vordergrund, steht diesmal die politische Dimension von Popularmusik auf der Agenda. Die Veranstalter werfen die Frage in den Raum, ob und wie sich Musikschaffende in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs einbringen sollten.

Plattform für politische Songtexte

„ MusicMatch“ ist Bandfestival und Konferenz in einem – Insider sprechen von einem Showcase-Festival. Unter dem Motto „Music for a new society“ versammelt das Orga-Team vom 5. bis 7. April Künstler wie Referenten in der Landeshauptstadt. „Wir wollen Musiker aus ganz Sachsen zusammenbringen, gemeinsam feiern und über relevante Themen diskutieren“, erklärt Ben Zschorn, seit zwei Jahren Projektleiter von „ MusicMatch“.

In vier Locations steigt am Freitag und Samstag das Bandfestival: Mit dabei sind die Scheune als Hauptveranstalter, zudem das Blue Note, der Club Koralle und der Pub Die 100. Als Headliner konnte das Berliner Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin gewonnen werden, außerdem Acts wie Yetundey oder Deutsche Laichen. „In den letzten Jahren wollten wir lokalen Künstlern mit dem Festival eine Plattform geben. Diesmal treten in erster Linie Musiker auf, die politische oder gesellschaftliche Aspekte in ihren Songs thematisieren“, sagt Frank Schöne, Programmleiter des „ MusicMatch“-Festivals.

Am 6. April steht parallel eine interaktive Konferenz auf dem Programm – mit Vorträgen über das politische Potenzial von Popmusik oder Diversität auf Konzerten. Experten und Veranstalter sind geladen, aber auch ein offenes Publikum und eine rege Meinungsäußerung sind erwünscht. Überdies ist ein „Get together“ für Musiker und Macher angedacht.

Appell an den Stadtrat

Ein Konferenz-Panel befasst sich mit den Folgen des Rechtsrucks für die Kulturlandschaft. „Den Wahlen sehen zahlreiche Musiker in Sachsen mit Sorge entgegen. Viele befürchten, dass sich Kultur- und Förderprogramme ändern, wenn eine rechtspopulistische Partei wie die AfD an Einfluss gewinnt“, sagt Zschorn. Er hat Musiker, Veranstalter und Konzertbesucher gebeten, ihre Meinung mittels postkartengroßer Flyer kundzutun. Fragen, Wünsche und Sorgen von Künstlern, Veranstaltern und dem Konzertpublikum wurden zusammengetragen. Auf Grundlage der Ergebnisse arbeitete das „ MusicMatch“-Team sogenannte Wahlprüfsteine heraus. Sie werden im Rahmen der Konferenz öffentlich vorgestellt und den Dresdner Stadtratsfraktionen mit der Bitte um eine Stellungnahme zugeschickt.

Neben der Kontaktaufnahme im Rathaus ist auch die stärkere Interaktion von Akteuren in Städten und auf dem Land ein Anliegen von „ MusicMatch“. Denn noch immer ist die Vernetzung in Sachsen kein Selbstläufer. „Die größte Herausforderung liegt darin, der Szene begreiflich zu machen, warum wir überhaupt ein starkes Künstlernetzwerk brauchen. Der Mehrwert einer festen Struktur, eines regelmäßigen Austauschs, ist vielen noch gar nicht bewusst“, meint Zschorn. Den Abschluss der diesjährigen „ MusicMatch“-Konferenz bildet daher ein Vernetzungsbrunch am 7. April.

Die Vermittlerrolle verlangt den Veranstaltern einiges ab – im Projekt steckt dementsprechend viel Organisationsarbeit. Ein Opfer, das gebracht werden müsse, findet Programmchef Schöne: „Schließlich ist uns , MusicMatch’ eine Herzensangelegenheit.“

„ MusicMatch“: Tickets sind ab 11,70 Euro unter scheune.reservix.de erhältlich. Sowohl ein Festivalticket als auch eine Konferenzkarte werden angeboten, ebenso ein Kombi-Ticket.

Von Junes Semmoudi