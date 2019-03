Dresden

„ Solarwatt“ hat einen Großauftrag aus Karlsruhe bekommen: Das Dresdner Energietechnik-Unternehmen liefert Batteriemodule mit einer Gesamtkapazität von rund 1,5 Megawattstunden (MWh) an das „ Karlsruher Institut für Technologie“ (KIT), das daraus einen Strom-Großspeicher baut. Das hat Solarwatt am Mittwoch mitgeteilt.

Der Megawatt-Speicher auf Basis von Lithium-Ionen-Batterien soll sich durch besonders niedrige Betriebs- und Wartungskosten auszeichnen. Er ist Teil des „Energy Labs 2.0“ am KIT. Dort wollen die Karlsruher Forscher unter praxisnahen Bedingungen testen, ob und wie solche Großbatterien die Stromnetze stabilisieren können. Auch wollen sie die elektrischen, thermischen und chemischen Energieströme sowie die Datenströme in Anlagenverbünden untersuchen.

„Unser Beitrag zum Großspeicher-Projekt des KIT zeigt, dass mit uns auch Stromspeicher bis in die Megawattklasse möglich sind“, betonte Solarwatt-Innovationschef Olaf Wollersheim. Der Auftrag beweise, dass sich die Batteriemodule für Speicher ganz unterschiedlicher Größenklassen kombinieren lassen.

Dresdner Ingenieure hatten Solarwatt 1993 gegründet und sich zunächst auf Photovoltaik-Module konzentriert. Außerdem entwickelten sie innovative Solar-Leuchten für den Einsatz in stromlosen Dörfern in Afrika. Die Solarkrise riss dann jedoch auch das Dresdner Unternehmen fast in den Abgrund, kostete viele Jobs und führte beinahe in die Pleite.

Mit Hilfe des BMW-Großaktionärs Stefan Quandt konnte das Unternehmen dann aber doch noch einmal durchstarten. Die Dresdner bauten neue Geschäftsfelder auf, entwickelten Solarstromspeicher und Energiemanager. Für ihre fortschrittlichen Konzepte heimsten sie mehrere Preise ein. Gedacht waren die Batteriespeicher ursprünglich vor allem für den Einsatz in Eigenheimen und kleinen Unternehmen mit Solaranlagen.

Von DNN