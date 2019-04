Dresden

Klares Bekenntnis zum kommunalen Wohnungsbau, zum Städtischen Klinikum und zu einer Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen bei Wohnungsbauvorhaben – mit diesen Forderungen geht die Partei Die Linke in den Kommunalwahlkampf. 140 Mitglieder diskutierten am Sonnabend bis in den Nachmittag über das Kommunalwahlprogramm, das knapp 300 Einzelforderungen beinhaltet.

Dem Beschluss war ein umfangreicher Beteiligungsprozess innerhalb der Mitgliedschaft vorausgegangen. Stadtvorsitzende Anne Holowenko erklärte: „Es macht mich stolz, dass wir nach langer Arbeit in einer fairen und konstruktiven Diskussion ein umfassendes Programm beschlossen haben.“ Stadtvorsitzender Jens Matthis ergänzte: „Das Programm ist an vielen Stellen sehr ambitioniert, insgesamt jedoch sehr realpolitisch auf Verbesserungen für die Dresdnerinnen und Dresdner in den nächsten fünf Jahren ausgerichtet.“

Von tbh