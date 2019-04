Dresden

„Bitte kein zweites Landhaus“, sagt Gottfried Ecke ( CDU), Ortsvorsteher von Weixdorf. Seit Tagen ist die Ortschaft in heller Aufregung. Stein des Anstoßes ist eine Treppe, die das Äußere des ehrwürdigen Rathauses Weixdorf, nun ja, verändern würde. Es geht um eine Rettungstreppe, die in höchster Eile installiert werden soll. Die Pläne hinterlassen bei Ecke und seinen Weixdorfer Ortschaftsräten viele Fragezeichen.

Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung hat nach vielen Jahren herausgefunden, dass das 1928 feierlich eingeweihte Gebäude nicht über einen zweiten Flucht- und Rettungsweg verfügt. Was heißt: Der historische Ratssaal kann nicht von mehr als 12 Personen genutzt werden. Weil im Ernstfall maximal 12 Personen in 20 Minuten aus dem Gebäude gerettet werden können, heißt es.

Ecke ist von der Erkenntnis irritiert. „Wir haben in Dresden viele Verwaltungsgebäude ohne zweiten Rettungsweg. Warum der Aktionismus?“ Der historische Ratssaal verfügt über vier bodentiefe Fenster und einen kleinen Balkon. Wieso nur so wenige Menschen zeitnah evakuiert werden können, erschließt sich dem Ortsvorsteher nicht. „Es gibt ja nicht nur eine Drehleiter im Dresdner Norden.“

Aber selbst, wenn alles seine Richtigkeit haben sollte und ein zweiter Fluchtweg gebaut werden müsste – im Ratssaal tagt nicht nur der Ortschaftsrat, dort werden vom Standesamt auch Ehepaare getraut – warum muss dann die Front des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes verschandelt werden?, fragt sich nicht nur der Ortsvorsteher.

Für das städtische Amt ist die Einordnung der Treppenanlage an der Eingangsfassade die einzige Möglichkeit, einen zweiten Rettungsweg zu schaffen. An den Giebelseiten könne der Bau nicht errichtet werden, weil dann Leitungen verlegt werden müssten. Oder, Ironie des Bauwesens, die Feuerwehrzufahrt. „Aber was ist mit der Rückfront?“, fragt der Ortsvorsteher. Wenn es schon eine Nottreppe sein muss, dann doch bitte hinter dem Gebäude. Und nicht ganz vorne.

Auch, wenn dann möglicherweise ein Baum versetzt werden müsste. Ein derart auffälliger Treppenbau wie am Landhaus komme für das Weixdorfer Rathaus nicht in Frage. Der Ortschaftsrat hat deshalb die Vorlage „Interimstreppe zur Absicherung von Trauungen/Sitzungen am Rathaus Weixdorf“ einstimmig abgelehnt. Und Ecke am kommenden Montag zu einer Sondersitzung eingeladen. Dann sollen Vertreter der Verwaltung erklären, warum der Treppenwitz alternativlos sein soll.

Von Thomas Baumann-Hartwig