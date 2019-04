Dresden

Die CDU-Stadtratsfraktion übt im Zusammenhang mit der Daten-Affäre im Sozialamt harte Kritik an Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke). Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts, dass Mitarbeiter des Sozialamts Asylbewerber vor Abschiebungen gewarnt haben. Kaufmann hatte vergangene Woche in einem DNN-Interview umfangreich zu den Vorwürfen Stellung genommen und die Existenz eines Datenlecks bestritten.

„Ich halte es für nachgerade töricht, dass die Bürgermeisterin schon zum jetzigen Zeitpunkt, also noch vor Abschluss der Ermittlungen, Aussagen trifft, die sich womöglich schon in wenigen Wochen als falsch herausstellen könnten. Die Hinweise, die es gibt, deuten in eine andere Richtung. Der Ausgang ist offen“, erklärte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Krüger. Kaufmann habe mit ihrem peinlichen Krisenmanagement in seinen Augen nicht unerheblich an politischer Glaubwürdigkeit verloren.

Daniela Walter, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, hat von ihrem Fragerecht als Stadträtin Gebrauch gemacht und umfangreich Auskunft zu den Vorgängen im Sozialamt verlangt. Sie kritisiert zahlreiche Widersprüche in den ihr vorliegenden Antworten der Verwaltung zu den Aussagen der Sozialbürgermeisterin im DNN-Interview. „Wie soll man da nicht an der Glaubwürdigkeit der Sozialbürgermeisterin zweifeln?“, fragt Walter. Es sei unerhört, wenn die Presse Auskünfte erhalte, die ihr versagt würden. „Wie hier mit dem Fragerecht der Stadträte umgegangen wird, ist höchst bedenklich.“

Sie habe bereits vor Wochen schriftlich Akteneinsicht beantragt, erklärte die CDU-Stadträtin. Die Stadtverwaltung bestätigte den Eingang des Schreibens am 14. März und teilte mit, dass die Akten voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche zur Verfügung stehen also Ende April. „Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich sehe mich in meinen Rechten als Stadträtin massiv eingeschränkt. Der Stadtrat wird absichtsvoll nicht in die Aufklärung einbezogen. Kritische Fragen sind unerwünscht“, konstatiert Walter. Die Verwaltung spekuliere offenbar darauf, den Skandal kleinreden und aussitzen zu können.

Von Thomas Baumann-Hartwig