Der junge Raumfahrt-Zulieferer „Morpheus“ will in Dresden eine Produktionsstätte für innovative Satelliten-Antriebe einrichten. Herstellen will die Ausgründung der Technischen Universität Dresden das laut eigenen Angaben weltweit kleinste elektrische Ionen-Triebwerk. Dadurch sollen auch Arbeitsplätze geschaffen werden.