16 Geschosse weit soll das neue Hochhaus in der Florian-Geyer-Straße in den Himmel ragen. Zu viel, finden die Anwohner. Mit der Bürgerinitiative „Johannstadt“ kämpfen sie für eine Umplanung des Gebäudes. Am Mittwoch geht der Streit vor dem Petitionsausschuss in die nächste Runde.